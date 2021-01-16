محلل إسرائيلي: عامان على حادثة خانيونس ولايزال الجيش يلعق جراحه

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فقد أضاف بوخبوط في مقال ترجمه موقع "عكا"، الجمعة، "أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، تم الكشف عن عملية سرية لوحدة العمليات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي في قلب مدينة خان يونس، قُتل فيها المقدم (م).



وقال: "عملية من هذا النوع كانت مصممة لدرء التهديدات وتحسين موقع الجيش الإسرائيلي في الحرب، أحيانًا يستغرق الخروج من مثل هذا الحدث سنوات".



وحول خطة رئيس الأركان في كيان الاحتلال أفيف كوخافي "تنوفا" -والتي تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا -، ألمح بوخبوط "أن إسرائيل تعلم أن من يعتمد فقط على القتال عبر الروبوتات أو عبر القصف الجوي سيخسر الحرب".



ولفت بوخبوط - المقرب من قيادة الجيش - أنه خلال السنوات الأخيرة نجح الذراع العسكري لحماس بالتعاظم في قطاع غزة.



ووفقا لبوخبوط، فإن إحدى المهام الرئيسة للجيش الإسرائيلي، هي عدم السماح بإدخال مكونات حساسة إلى غزة للحيلولة دون قيام حماس بتصنيع الأسلحة المتقدمة حسب تعبيره.