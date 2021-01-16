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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 13:16

مدن يمنية تشهد وقفات احتجاجية ردا على القرار الأميركي ضد أنصار الله

مدن يمنية تشهد وقفات احتجاجية ردا على القرار الأميركي ضد أنصار الله
حيث شهدت مديرية مدينة صعدة عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد بقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية.

وأكد المشاركون في الوقفات أن قرار تصنيف أنصار الله ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، قراراً فاشلاً ولا أثر له ويكشف عن حالة التخبط الذي تعيشه إدارة ترامب في آخر أيامها.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات استمرار الصمود والثبات لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مهما كانت التضحيات ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

الى ذلك، نٌظمت بمديريات محافظة ريمة، عقب صلاة الجمعة وقفات للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي تحت شعار "أمريكا أم الإرهاب ".

وأكد المشاركون في الوقفات التي شارك فيها قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وإشرافية وتنفيذية وشخصيات اجتماعية، أهمية تعزيز وحدة الصف في مواجهة قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

واستنكروا قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف أنصار الله ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، مؤكدين أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العميلة، يمارسون أبشع الجرائم وأشكال الإرهاب بحق شعوب الأمة، بما في ذلك العدوان على اليمن واستهداف الأطفال والنساء.

وأشارت بيانات صادرة عن الوقفات إلى أن أمريكا هي أم الإرهاب وجذوره ومنابع العناصر الإرهابية إلى جانب النظامين السعودي والإماراتي.

وفي محافظة ذمار، نظمت وقفات احتجاجية تنديدا بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله "منظمة إرهابية".

وأكد المشاركون في الوقفات رفضهم لهذا القرار، مشيرين إلى أن أمريكا رأس الإرهاب وهي من يمارس الإرهاب والهيمنة، كما هي منبع العناصر الإرهابية في العالم.

وأكدوا أن أنصار الله مكون وطني، وأن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الجانب الإنساني والعملية السياسية في اليمن.

وأشادوا بالمواقف المناهضة للقرار الامريكي محليا ودوليا، لافتين إلى أهمية الصمود والعمل لمواجهة تداعياته في إطار حق الرد المشروع.
رقم : 910515
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