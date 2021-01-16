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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 13:32

لبنان يسجّل رقما صادما بالاصابات بفيروس كورونا

لبنان يسجّل رقما صادما بالاصابات بفيروس كورونا
ففي ظل ازدياد الحالات بشكلٍ عام (6154 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة وتسجيل 44 حالة وفاة وتلك التي تستدعي الاستشفاء (1865 حالة) والحرجة التي تحتاج الى غرف عناية مركزة (681 حالة)، والنقص في المستلزمات والمعدات الطبية، بات من الصعب السيطرة على الوضع. ولعل الأسوأ من هذا كله أن عدد الاصابات الذي سجل أمس هو من أصل نحو 22 ألف فحص، ما يعني أن نسبة ايجابية الفحوصات بلغ نحو 28 في المئة، وهو رقم مهول بكل المقاييس.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة اللبنانية الأخبار اليوم السبت إن كل المؤشّرات التي تحيط بتطور فيروس كورونا تنذر بالأسوأ: الأعداد المتزايدة للإصابات يومياً وارتفاع نسبة إيجابية الفحوص ومثلها نسبة حدوث الفيروس محلياً، وليس انتهاءً بظهور سلالة جديدة من الفيروس وارتفاع مؤشر الإماتة. وهذا الأخير.

واشارت إلى أن الوصول إلى هذا الرقم، مترافقاً مع سيناريو انهيار النظام الصحي اللبناني الذي استنفد قدراته الاستيعابية، يضع البلاد كلها في العناية الفائقة.

ولفتت إلى أن ما يزيد الأمور سوءاً ظهور سلالات جديدة من الفيروس، آخرها تلك التي ظهرت في البرازيل وجرى تشخيصها في اليابان. إلى الآن، لم تصل تلك السلالة إلى لبنان. لكن، بحسب الاخصائي في الأمراض الجرثومية والمعدية وعضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة، الدكتور جاك مخباط، على الأرجح أنها موجودة في كل بلاد العالم. كما أنه من المحسوم في لبنان أن فيروس كورونا لم يعد كما كان في السابق، إذ إن الفحوص الأخيرة التي أجريت بناءً على طلب وزارة الصحة بيّنت تغيراً في بعض النتائج، ما يدل على سلالة جديدة لم نبرهن بعد ما هي.

لذلك، اتخذ القرار بفحص السلالة في الخارج. أما السلالة البريطانية، فلا يستبعد مخباط وجودها في كل دول العالم، وفي لبنان أيضاً، خصوصاً أنها بدأت في أيلول الماضي واكتُشفت في كانون الأول الماضي. وبالتالي، فإن أي سلالة أو أي فيروس يظهر في أي بلد يمكن أن ينتقل في غضون دقائق إلى بلدٍ آخر. اليوم كل مسافر ينقل الفيروس، وليس غريباً أن يكون قد وصل إلى لبنان عبر المطار»، لافتاً الى أن ما يميّز تلك السلالة «هو سرعة الانتقال... وليس هناك أي إشارة إضافية إلى خطورة زائدة.
مصدر : وكالات
رقم : 910517
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