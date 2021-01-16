احتياطات النفط الايراني بالخليج الفارسي زادت 740 مليون برميل

وأشار "علي خواجوي" في تصريح للتلفزيون الايراني الجمعة، أن الزيادة جاءت نتيجة دراسات مسحية شملت 4 حقول نفطية وهي " بهركان سر" و"هنديجان" و" نوروز" و" ابوذر".



وأوضح أن وعلى أساس عامل الاستخلاص، فان 217 مليون برميل قابل للاستخلاص من هذه الحقول، واذا ما تم تسعير البرميل بـ 45 دولارا فان سعر الموارد القابلة للاستخراج في الجرف القاري الايراني زادت 10 مليارات دولار.



خواجوي أكد أن وعبر البرامج المعتمدة وزيادة الاستخراج من الاحتياطات الجديدة فأن طاقة انتاج النفط الايراني في الحقول المذكورة الواقعة بالخليج الفارسي تخطت 420 الف برميل يوميا.