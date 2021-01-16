الهند تبدأ إحدى أكبر عمليات التلقيح في العالم ضد كورونا

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى بدء التلقيح في كل الدول "في الأيام المئة المقبلة" لمواجهة الوباء الذي أسفر عن أكثر من مليوني وفاة في العالم.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة"، في حين لم تنطلق الحملات حتى الآن سوى في الدول الثرية بشكل شبه حصري.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الجمعة عن أسفه لـ"فشل التضامن"، موضحا أن "اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها".



في الهند ثاني دول العالم تعدادا للسكان مع أكثر من 1,3 مليار نسمة، سيكون 30 مليون شخص من أفراد طواقم الرعاية الصحية ومن الأفراد الأكثر عرضة للمرض أول من سيحصل على اللقاح يليهم نحو 270 مليونا فوق سن الخمسين والفئات الضعيفة أمام المرض.



وكشفت كمبوديا عن "مساعدة" صينية ستوفر لها مليون جرعة من لقاح سينوفاك. واقترحت بكين كذلك هذا الأسبوع 300 ألف جرعة على بورما.



تأخر في فايزر



في الولايات المتحدة كشف الرئيس المنتخب جو بايدن البرنامج الذي ينوي تطبيقه عند دخوله البيت الأبيض لتسريع التلقيح مع استحداث آلاف مراكز التطعيم في الأحياء وتعزيز التعاون بين السلطات الفدرالية والولايات المختلفة فضلا عن مزيد من حملات الوقاية.



ويبدو مشروعه طموحا. فقد أعرب بايدن عن أمله في انجاز مئة مليون حقنة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.



وأعلنت مختبرات فايزر الجمعة أن تسليم اللقاحات خارج الولايات المتحدة سيشهد تباطؤا نهاية كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير بسبب إدخال تعديلات على عملية الانتاج.



وسيشمل هذا التأخر دول الاتحاد الأوروبي ما أثار قلقا كبيرا خصوصا مع ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.



وقال مصدر في السلطة التنفيذية الفرنسية إن فرنسا ستضطر إلى "تكييف وتيرة التلقيح" بسب "تراجع كبير" منتظر في شحنات لقاح فايزر/بايونتيك في الأسابيع المقبلة.