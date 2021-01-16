الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 13:47

الهند تبدأ إحدى أكبر عمليات التلقيح في العالم ضد كورونا

الهند تبدأ إحدى أكبر عمليات التلقيح في العالم ضد كورونا
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى بدء التلقيح في كل الدول "في الأيام المئة المقبلة" لمواجهة الوباء الذي أسفر عن أكثر من مليوني وفاة في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة"، في حين لم تنطلق الحملات حتى الآن سوى في الدول الثرية بشكل شبه حصري.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الجمعة عن أسفه لـ"فشل التضامن"، موضحا أن "اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها".

في الهند ثاني دول العالم تعدادا للسكان مع أكثر من 1,3 مليار نسمة، سيكون 30 مليون شخص من أفراد طواقم الرعاية الصحية ومن الأفراد الأكثر عرضة للمرض أول من سيحصل على اللقاح يليهم نحو 270 مليونا فوق سن الخمسين والفئات الضعيفة أمام المرض.

وكشفت كمبوديا عن "مساعدة" صينية ستوفر لها مليون جرعة من لقاح سينوفاك. واقترحت بكين كذلك هذا الأسبوع 300 ألف جرعة على بورما.

تأخر في فايزر

في الولايات المتحدة كشف الرئيس المنتخب جو بايدن البرنامج الذي ينوي تطبيقه عند دخوله البيت الأبيض لتسريع التلقيح مع استحداث آلاف مراكز التطعيم في الأحياء وتعزيز التعاون بين السلطات الفدرالية والولايات المختلفة فضلا عن مزيد من حملات الوقاية.

ويبدو مشروعه طموحا. فقد أعرب بايدن عن أمله في انجاز مئة مليون حقنة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

وأعلنت مختبرات فايزر الجمعة أن تسليم اللقاحات خارج الولايات المتحدة سيشهد تباطؤا نهاية كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير بسبب إدخال تعديلات على عملية الانتاج.

وسيشمل هذا التأخر دول الاتحاد الأوروبي ما أثار قلقا كبيرا خصوصا مع ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.

وقال مصدر في السلطة التنفيذية الفرنسية إن فرنسا ستضطر إلى "تكييف وتيرة التلقيح" بسب "تراجع كبير" منتظر في شحنات لقاح فايزر/بايونتيك في الأسابيع المقبلة.
مصدر : وكالات
رقم : 910521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
16 كانون الثاني 2021
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
16 كانون الثاني 2021
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
16 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المراسلة معصومة فروزان
16 كانون الثاني 2021
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
15 كانون الثاني 2021
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
توتر جديد بين البحرين وقطر عقب المصالحة الخليجية
14 كانون الثاني 2021
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
لأول مرة .. الغواصة الإيرانية ‘‘فاتح‘‘ تطلق طوربيدا بالمناورات البحرية
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟