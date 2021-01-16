انفجار على الحدود اللبنانية – السورية هو الثاني خلال أسبوعين!

وتداولت وسائل إعلام لبنانية، والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للانفجار، تُظهر تصاعد ألسنة النيران بشكل كبير، حيث حضرت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لإخماد الحريق. وأسفر الانفجار المذكور عن خسائر مادية فقط، دون وقوع ضحايا أو ذكر مزيد من التفاصيل.



يذكر أن هذا الانفجار هو الثاني، خلال شهر كانون الثاني الجاري، حيث كان قد أصيب قبل أسابيع، عدد من الأشخاص، إثر انفجار ضخم وقع في مستودع للغاز والمازوت عند معبر العريض في منطقة القصر، وأفادت الأنباء حينها أن المستودع له علاقة بالمهربين، في حين أصدر الجيش اللبناني بياناً تحدث فيه عن أن “المستودع يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية”.