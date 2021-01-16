سلامي: من استراتيجياتنا استهداف السفن الحربية للعدو بصواريخ باليستية

وقال اللواء سلامي في تصريح له اليوم السبت على هامش المرحلة النهائية لمناورات "النبي الاعظم (ص)" الخامسة عشرة للحرس الثوري الجارية وسط ايران: ان احد الاهداف المهمة في سياساتنا واستراتيجياتنا الدفاعية هي ان نتمكن من استهداف السفن الحربية للعدو سواء حاملات الطائرات او السفن القتالية باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى.



واضاف: ان المعتاد عليه في البحر هو استهداف الاهداف المتحركة بصواريخ كروز قليلة السرعة لكننا يمكننا استهداف الاهداف المتحركة في المحيطات بصواريخ باليستية كونها تطلق من قلب اراضينا لمسافات بعيدة، مما يعد انجازا دفاعيا كبيرا تحقق وتكامل في القوة الجوفضائية للحرس الثوري.



وقال القائد العام للحرس الثوري: لقد شهدنا اليوم تمرينا مقتدرا للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لتقييمه ميدانيا من اجل تكراره في الظروف الحقيقية حين الحاجة.