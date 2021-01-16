تسجيل 96 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 الاف و 100 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و324 الفا و395 شخصا من بينهم 4393 شخصا في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و113 الاف و224 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 96 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 717 شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 475 الفا و 495 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.