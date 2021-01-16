حزب الله: الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته العدوانية تجاه سوريا وحكومتها وشعبها

أصدر حزب الله البيان التالي:



واصل الاتحاد الاوروبي سياسته العدوانية تجاه سوريا وحكومتها الشرعية وشعبها المقاوم، مستهدفاً وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يبذل جهداً مميزاً في شرح الموقف السوري أمام المحافل الدولية والدفاع عن سوريا ومصالحها وقرارها السيادي.



إن حزب الله اذ يدين ويستنكر العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على الوزير المقداد، يأسف لإعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا، فبينما يقوم بتغطية الارهاب والمنظمات الارهابية وتأمين الدعم لها بمختلف اشكاله، يقوم بوضع عقوبات على وزير في الحكومة الشرعية السورية، بدلا من ان يقوم عبر وزارة الخارجية السوريةنفسها بفتح قنوات الحوار مع سوريا والعمل على استتباب الامن والاستقرار في المنطقة.



إن حزب الله يعلن تضامنه مع الوزير المقداد ويشيد بخبرته الدبلوماسية الطويلة ودوره الفعال في خدمة الشعب السوري على مدى سنوات في مختلف المواقع والظروف.