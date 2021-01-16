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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 15:42

في شباط .. ايران تطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي

في شباط .. ايران تطلق مفاوضات للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي
وأشار " حميد زادبوم" في الاجتماع التنسيقي الاستراتيجي لمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي حضره مساعد الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية اليوم السبت، أنه تم استصدار تفويض من مجلس الوزراء الايراني لبدء المفاوضات مع الاتحاد. (يضم روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا –كازاخستان – أرمينيا)

وأضاف أن الاتحاد ربط امكانية البدء بالمباحثات باستصدار موافقة المجلس الاعلى الاقتصادي للاتحاد الاوراسي، حيث تم ذلك في 11 ديسمبر/كانون الاول 2020.

وأكد أن الدول الاعضاء تجري التنسيقات الداخلية اللازمة فيما أعلنت أمانة الاتحاد فبراير/شباط موعدا لبدء المباحثات.

وأشاد "زاد بوم" بالاداء الايجابي لمرور سنة من تطبيق الاتفاقية المؤقتة الهادفة لانشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والاوراسي، والتي في ظلها حققت الصادرات الايرانية نموا بنسبة 82 بالمئة في السلع المشمولة بالاتفاقية.
رقم : 910548
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