أميركا تستهل العام ببطالة أسبوعية كبيرة

وارتفع أيضا العدد الإجمالي للعاطلين من العمل خلال أسبوع نهاية العام لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق آخر المعطيات المعلنة، ليصل إلى 5.2 ملايين عاطل. وحصل 18.4 مليون شخص على مخصصات البطالة أو مخصصات فقدان الدخل خلال أسبوع عيد الميلاد، وقد نشر هذا الرقم مع تأخير من أسبوعين، مقابل مليوني شخص في الفترة نفسها العام الماضي.



ووفقا لرويترز، تعتمد هذه المساعدات خاصة على التدابير التي أقرت في مارس/ آذار في إطار خطة ضخمة للتحفيز الاقتصادي سمحت بتمديد فترة التمتع بمخصصات البطالة وتوسيع الفئات التي يمكن أن تستفيد منها.



ومدد الكونغرس تلك التدابير إلى مارس/ آذار. ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن بوضع خطة تعافٍ جديدة بقيمة "ترليونات من الدولارات".