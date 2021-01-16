الحزب الديمقراطي يرجح تأجيل الانتخابات في العراق

وقالت فيان صبري في تصريح صحفي "أعتقد أنه سيتم تأجيل الانتخابات المبكرة، رغم أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استعدادها من الناحية الفنية، إلا إنها أفادت أيضاً بحاجتها لوقتٍ كافٍ للانتهاء من تسجيل أسماء التحالفات والإجراءات الأخرى، خاصةً أنها دوائر متعددة، إلى جانب وجود مليونين من المواليد الجدد".



وأضافت "كما يتوقع أن يترشح عدد أكبر من المستقلين لذا هناك حاجة لوقت أكبر بالإضافة إلى الناخبين من الخارج وتحديث السجلات، عدا عن أن أي انتخابات مبكرة عادةً ما تتعلق بحل البرلمان وهذا يتطلب وقتاً والمسائل المالية الخاصة بتأمين الموازنة الكافية لاجراء الانتخابات"، حسب قولها.



وأشارت فيان صبري إلى "ضغط الشارع العراقي، وخاصة في المحافظات الجنوبية، والأطراف السياسية، مثل سائرون، يدفعان الحكومة إلى التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها" منوهة إلى، أن "الشارع العراقي متحرك، وبإمكان ثلاثة أشخاص اثارة تظاهرة بعدة كلمات فقط، وهناك محافظات لا تزال تشهد تظاهرات".



وعن الكتل الكردستانية، بينت صبري، أن ما يهم منطقة كردستان في الوقت الحالي هو الموازنة، والكتل الكردستانية تتباحث حولها، أكثر من أي موضوع آخر.



وأوضحت أن "الكتل الكردستانية شاركت في توزيع الدوائر الانتخابية، وقد حاولنا الحفاظ على الحقوق الكردية"، مشيرةً إلى أن "خريطة الدوائر واضحة في منطقة كردستان، لكن في كركوك وديالى ونينوى حاولنا ايجاد افضل دوائر للحفاظ على الحقوق".

وبشأن اقامة تحالفات، ذكرت فيان صبري أن "هذا يطلب وقتاً، ونفضّل أن نكون معاً كورد خاصةً في مناطق المادة 140".