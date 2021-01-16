مناورات الرسول الأعظم .. تجسيد لعدم فاعلية قوة العدو

وحضر هذه المرحلة ، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده وعدد من كبار القادة العسكريين.



وبعد رصد موقع سفن العدو الافتراضي بواسطة منظومات استخبارات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، نجحت الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من مختلف الفئات ومن مسافة 1800 كيلومتر في إصابة وتدمير الأهداف المحددة في شمال المحيط الهندي.



وفي هذا الصدد اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان احدى سياسات واستراتيجيات البلاد هي استهداف السفن الحربية للعدو منها حاملات الطائرات بصواريخ باليستية.



وقال اللواء سلامي في تصريح له اليوم السبت على هامش المرحلة النهائية لمناورات "النبي الاعظم (ص)" الخامسة عشرة للحرس الثوري الجارية وسط ايران: ان احد الاهداف المهمة في سياساتنا واستراتيجياتنا الدفاعية هي ان نتمكن من استهداف السفن الحربية للعدو سواء حاملات الطائرات او السفن القتالية باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى.



واضاف: ان المعتاد عليه في البحر هو استهداف الاهداف المتحركة بصواريخ كروز قليلة السرعة لكننا يمكننا استهداف الاهداف المتحركة في المحيطات بصواريخ باليستية كونها تطلق من قلب اراضينا لمسافات بعيدة، مما يعد انجازا دفاعيا كبيرا تحقق وتكامل في القوة الجوفضائية للحرس الثوري.



وقال القائد العام للحرس الثوري: لقد شهدنا اليوم تمرينا مقتدرا للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لتقييمه ميدانيا من اجل تكراره في الظروف الحقيقية حين الحاجة.



وفي سياق متصل قال قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري العميد " اميرعلي حاجي زادة" إن الصواريخ هي وسيلة لتوليد القدرة و ضمان الامن للشعب الايراني واضاف ان"المرحلة الأخيرة من مناورة الرسول الاعظم 15 تجسد عدم فاعلية قوة العدو في القطاعات البحرية.



واشار العميد " اميرعلي حاجي زاده على هامش المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم الى إطلاق صواريخ باليستية و قال تم خلال المناورة تدمير الاهداف معتبرا المرحلة الأخيرة من مناورة الرسول الاعظم في نسختها ال15 كتمرين جسد عدم فاعلية قوة العدو في القطاعات البحرية.



وفيما يتعلق بنجاح ايران في تعزيز قدراتها قال: ان تركيز أعداؤنا على قضية الصواريخ يكشف عن قلقهم في هذا المجال الى درجة يتحدثون حول ضرورة الحد من هذه القدرات كونها قوة موجودة وتزداد يومًا بعد يوم.



وقال حاجي زاده أنه قبل انتصار الثورة الاسلامية لم يكن لدينا أي قدرة صاروخية وكانت هذه القدرات تختص للقوى الكبرى فقط وقال ان "الصواريخ هي وسيلة لتوليد القدرة والأمن للشعب الايراني .



كانت قد أنطلقت المرحلة الاولى من مناورات الرسول الاعظم في نسختها الـ15 صباح أمس الجمعة باجراء عمليات مشتركة لاطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو - فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.



وتم اطلاق اعداد كبيرة من صواريخ ارض - أرض الباليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

