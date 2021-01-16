الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 17:46

مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة

مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
ومن المتوقع أن تبدأ عملية تنصيب الرئيس بايدن في الأربعاء من الاسبوع الجاري، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت القائدين الحاج سليماني والمهندس بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير العام الماضي.

وأشار مركز دراسات "واشنطن" في تحليل له إلى أن المقاومة الاسلامية حركة النجباء تهاجم القوات الأمريكية في العراق تحت ستار مجموعات ناشئة وغير معروفة، وتوقع أن تقوم إيران وفصائل المقاومة العراقية بهجوم انتقامي بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب ما أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، توقع في تحليل أجراه الخبير الأمني العسكري الكبير "مايكل نايتس"، أن إيران وفصائل المقاومة العراقية قد تتخذ إجراءات انتقامية لللرد على اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس بعد تنصيب جو بايدن، وبذلك قد تخلق التحدي الأول للرئيس الجديد للولايات المتحدة.

وأشار إلى التوجه التصعيدي بالإضافة إلى تنوع الهجمات ضد الولايات المتحدة على الأراضي العراقية، محذرا من انه غير مستعبد أن يمتد نطاق هذه التهديدات إلى ما وراء حدود العراق إلى سوريا وحتى الخليج الفارسي.

كما وصف المحلل الأمريكي، المقاومة الاسلامية حركة النجباء بأنها إحدى الجماعات العراقية الرائدة في مهاجمة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وكتب: انه بات واضحا لجهاز المخابرات الأمريكية أن هذه الحركة، إلى جانب عدة تنظيمات عراقية أخرى، تهاجم قواتنا تحت ستار مجموعات حديثة التشكيل وغير معروفة بأسماء غامضة مثل "أصحاب الكهف" و"قاصم الجبارين".

اخيرًا نصح "مايكل نايتس" اصحاب البيت الأبيض الجدد باتخاذ تدابير ردعية والاستعداد التام للرد الفوري والحاسم على مثل هذا الهجوم المحتمل.

وفي هذا الصدد، أصدر معهد "السلام" التابع للولايات المتحدة تقريرًا من إعداد "آشلي لين"، الباحثة في شؤون إيران والشرق الأوسط، وصفت فيه عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ضد المقاومة الإسلامية حركة النجباء بأنها رد فعل واشنطن على تعاون الحركة مع الحرس الثوري.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن الامين العام للنجباء الشيخ أكرم الكعبي، الذي أدرج اسمه على القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية منذ عام ۲۰۰۸ لقيادته العمليات المناهضة للولايات المتحدة، لا يخفي تلقيه دعما فنيا ولوجستيا وعسكريا من جمهورية إيران الإسلامية حيث طور نطاق عمل قواته في العراق وسوريا.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت عمليات استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في عدد من مدن العراق، وهي عمليات نوعية تنفذها جماعة من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 910568
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
الخارجية الإيرانية: العقوبات ضد المقداد تُعقد الأزمة السورية
الخارجية الإيرانية: العقوبات ضد المقداد تُعقد الأزمة السورية
16 كانون الثاني 2021
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
16 كانون الثاني 2021
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
16 كانون الثاني 2021
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
16 كانون الثاني 2021
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
16 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المراسلة معصومة فروزان
16 كانون الثاني 2021
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
15 كانون الثاني 2021
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو