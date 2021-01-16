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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 19:22

قيادي بفتح يعلق على أنباء المصالحة مع دحلان

قيادي بفتح يعلق على أنباء المصالحة مع دحلان
وقال الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن الموضوع مع دحلان ليس موضوع مصالحة، وإنما له علاقة ببعض الأمور القضائية، وأن هذا الأمر يخص القضاء، وليست له أي علاقة بجهود سياسية للمصالحة بين الطرفين.

وحول كيفية خوض الحركة للانتخابات المقررة القادمة في ظل وجود هذه الإشكالية؛ أكد حمايل أن الحركة يوجد لديها أطرها التنظيمية المنتخبة التي تقودها اللجنة المركزية، مشددا على أنه لا يوجد خلاف داخل فتح لا بالضفة ولا بغزة كنظام كامل للحركة وأبنائها.

وأوضح أن موضوع الانتخابات يحتكم للنظام والقانون؛ وأن من ينطبق عليه النظام والقانون الذي ينص عليه الدستور الفلسطيني يستطيع ترشيح نفسه لهذه الانتخابات.

وكانت وسائل إعلامية تناقلت مؤخرا أنباء حول مصالحة يتم الإعداد لها بين عباس ودحلان بجهود إماراتية؛ وذلك بعد المصالحة الخليجية، من خلال تفعيل المصالحة بين الطرفين وإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بطلب أمريكي، حسب تلك الوسائل.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تتعامل إلا مع أجسام شرعية منتخبة، كما أنه ليس لديها مشكلة في دخول حماس إلى منظّمة التحرير بعدما صار برنامجها واضحا للجميع، فيما يتعلّق بقبول دولة على حدود عام 1967.

بدورها، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل عدة أيام أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن طالب السلطة الفلسطينية بتجديد شرعيتها عبر الانتخابات الجديدة، كما أنه طالبها بتغيير بعض الشخصيات التي تتسم بالفساد كي يساعدها ذلك على الفوز في الانتخابات، وهو ما فسر جملة التغييرات التي قام بها عباس مؤخرا لتغيير وجوه عدة في السلك القضائي.
مصدر : عربي 21
رقم : 910575
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