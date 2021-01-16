طهران تشكو واشنطن الى محكمة العدل الدولية ما لم ..

اسلام تايمز (ايران) - اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان طهران أبلغت واشنطن تحذيرها بانها سترفع دعوى ضدها في محكمة العدل الدولية اذا لم تكف عن اجراءاتها ضد دبلوماسيي ايران في المنظمات الدولية .