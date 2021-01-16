الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 21:40

السعودية... سجل حافل بانتهاكات حقوق الانسان

السعودية... سجل حافل بانتهاكات حقوق الانسان

ويأتي ذلك بظل تشريع ابن سلمان لنظام الاعتقالات والسير بهذا النهج كي يثبت من حكمه بردع من يفكر بالتعبير عن رأيه اذا كان مخالف لسياسة ابن سلمان القمعية.

ولتمكين حكمه الذي استلمه بصيف 2017 قام باعتقال المئات من الأمراءورجال الأعمال والدعاة والعلماءوالنشطاء.

ولم يفرج إلا على القليل منهم بعد الاستيلاء على أموال الأغنياء أو تدهور صحة الفقراء.

وفي هذا الصدد وثقت المنظمة الأوروبية السعودية اعتقال سلطات آل سعود 100 مواطن على الأقل على خلفية الرأي.

ورصدت المنظمة الحقوقية من بين الاعتقالات، 11 امرأة، 2 قاصرين. مشيرة إلى أن 91 على الأقل لا يزالوا قيد الاعتقال التعسفي.

وقالت: العدد قد يكون أكبر بكثير. داعية إلى التبليغ عن حالات الاعتقال عبر صفحتها في “تويتر”.

وكان قد شن محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن.

وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي.

وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات.

ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.

وطالت الاعتقالات لبعض أفراد السلطات الحاكمة بسبب الصراع على عرش الحكم، وأخرى طالت آلاف رجال الأعمال بمبررات كثيرة.

والسبب الحقيقي هو إخضاع وإضعاف كافة الشخصيات في البلاد، وهذه تعد جرائم ضد الإنسانية وتقع بأوامر من الحكومة الرسمية.

وفي سياق متصل فقد برزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان.

وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكررا وبشكل أسبوعي وحتى يومي.

رغم محاولات السعودية دفع مبالغ كبيرة لشركات العلاقات العامة لتلميع سمعتها.

بل إن إدارة ترامب وعبر وزارة خارجيته التي تحصل مئات المليارات من الرياض للسكوت عن الانتهاكات والحصول على الدعم والحماية من واشنطن.

نشرت تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم، حيث انتقد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.

وكشف التقرير أن المملكة ترتكب انتهاكات حقوقية تشمل ممارسات عدة، من بينها الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والتحرش بالمعتقلات.

وبسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، فشلت الرياض في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لثلاث سنوات بدءا من كانون الثاني/يناير 2021.
رقم : 910623
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
مركز أمريكي: النجباء توجه ضربات للقوات الأمريكية بالعراق بعناوين مختلفة
الخارجية الإيرانية: العقوبات ضد المقداد تُعقد الأزمة السورية
الخارجية الإيرانية: العقوبات ضد المقداد تُعقد الأزمة السورية
16 كانون الثاني 2021
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
إذا لم تطبع مع الكيان الصهيوني فلا مكان لك في الإمارات
16 كانون الثاني 2021
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
المصالحة العربية تعتمد على كعب أخيل الأزمة الاقتصادية
16 كانون الثاني 2021
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
صور متنوعة عن اللقاء الاخير ولقاءات سابقة بين السيد نصر الله والحاج قاسم
16 كانون الثاني 2021
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إهانة للعرب والمسلمين
16 كانون الثاني 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المتحدث باسم كتائب حزب الله: إخراج القوات الأمريكية بات مطلباً شعبياً وسنجبرها على مغادرة العراق
المراسلة معصومة فروزان
16 كانون الثاني 2021
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
حرس الثورة الاسلامية يجري مناورة مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية
15 كانون الثاني 2021
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ الزائف ينهار.. ما بُني على باطل لا ديمومة له
15 كانون الثاني 2021
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
كتائب حزب الله: الحاج أبو فدك زرع في قلوب الظالمين الرعب
15 كانون الثاني 2021
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
الفياض: إدعاءات أمريكا بمحاربة داعش "جوفاء"
15 كانون الثاني 2021
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
تظاهرة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا
14 كانون الثاني 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
مصادر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها
14 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو