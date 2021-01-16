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السبت 16 كانون الثاني 2021 ساعة 21:44

الصحة التونسية: ننقل من الحجر الصحي الشامل إلى الموجه

الصحة التونسية: ننقل من الحجر الصحي الشامل إلى الموجه
وفي تصريحات صحفية اليوم السبت، قالت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الإجراء جاء بناء على قرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل وأنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية.

وأوضحت أن الحجر الموجه يشمل منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر التجول وتنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت مساء الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا بلغت 4170 إصابة جديدة ليتخطى إجمالي الإصابات 175 ألف حالة.

وبلغ عدد الوفيات 5528 حالة منذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 910625
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