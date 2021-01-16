الإمارات والكيان الإسرائيلي بمناورة عسكرية مشتركة في اليونان

وقالت صحيفة معاريف الصهيونية إن المناورات التي يستخدم فيها الطرفان سلاح الجو، ستجرى في اليونان.



وذلك بمشاركة أسلحة جوّ من الولايات المتحدة، كندا، إسبانيا، قبرص، سلوفاكيا.



وشاركت الإمارات في هذه المناورات سابقا، لكنها ستجرى هذه المرة بشكل علني ودون قيود بفضل اتفاق إشهار التطبيع.



ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، انخرط الطرفان في توقيع اتفاقيات في المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والاقتصاديّة والصحيّة والعسكريّة.



وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقَّع الكيان الإسرائيلي والإمارات على اتفاقية لإعفاء متبادل من التأشيرات.