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الأحد 17 كانون الثاني 2021 ساعة 18:33

ظريف: الاتفاق النووي قائم بسبب إيران

ظريف: الاتفاق النووي قائم بسبب إيران
وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، الأحد، ونقلته وسائل إعلام إيرانية، "الاتفاق النووي قائم بسبب إيران وليس بسبب الترويكا الاوروبية"، مشيراً إلى أن "قادة الدول الأوروبية الثلاث - الذين يحتاجون إلى توقيعات مسؤولي مكتب الأصول الخارجية (من المنظمات الخاضعة لإشراف وزارة الخزانة الأمريكية) للوفاء بالتزاماتهم في ظل الاتفاق النووي - لم يفعلوا شيئًا للحفاظ على هذا الاتفاق".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني إن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولدت مينة"، في إشارة إلى المبادرة التي طُرحت في عام 2019 والتي تقضي بتقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران، مقابل عودتها للاتفاق النووي.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، انتقد خطط طهران لبدء إنتاج معدن اليورانيوم، مشددة على غياب أي مبررات لهذا الإجراء في المجال المدني.

وحثت الدول الأوروبية الثلاثة إيران على تعليق هذه الأنشطة والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها حسب الاتفاق النووي دون أي إرجاء جديد، إن كانت جادة بشأن الحفاظ على الاتفاق.

وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، السبت، بضرورة بدء محادثات مع إيران بشأن صواريخها البالستية.

وقال لودريان في مقابلة صحافية إن "إيران تعمل على بناء قدرات نووية جديدة، وإحياء الاتفاق النووي لن يكون كافياً، ويجب الدخول في محادثات بشأن الصواريخ البالستية، وأن الأنشطة الإقليمية الإيرانية".
رقم : 910725
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