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الأحد 17 كانون الثاني 2021 ساعة 18:37

الأنبار تحتضن مؤتمراً لقادة النصر

الأنبار تحتضن مؤتمراً لقادة النصر
واقيم المؤتمر بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالاضافة إلى رجال دين وشيوخ عشائر من محافظة الأنبار بحضو رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقد أكد الفياض في كلمة له أمام المشاركين إن "اغتيال قادة النصر مثلت تحديا لسيادة واستقلال العراق"، مضيفاً إن "الحرب ضد داعش اورثتنا وحدة في الموقف وانسجاما في الصفوف".

وأشار الفياض إلى أن "الشهيدين المهندس وقاسم سليماني هما صناع النصر وبفضل تضحياتهم استطاع الحشد الشعبي بناء قوة ضاربة"، مشدداً على أن "محاولات التفرقة الطائفية وتقسيم المجتمع العراقي هي من صناعة العدو".

من جانبه، أكد قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، إن العدوان الأمريكي حاول جعل العراق ساحة للاقتتال بين ابناء الشعب، مبيناً إنه "لا مكان للمحتل في العراق وعليه المغادرة تنفيذا لقرار الشعب والبرلمان".
رقم : 910726
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