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الاثنين 18 كانون الثاني 2021 ساعة 01:22

إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية

إيران تحذر من استمرار طلعات قاذفات (B52) الأمريكية
وقال ظريف في تدوينة له عبر حسابه في "تويتر"، "إذا كانت دورية B-52H تهدف إلى ترهيب أو تحذير إيران، كان ينبغي أن تنفق تلك المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب لديك".

وأضاف ظريف قائلاً:"، أن بلاده لم تبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، لكننا لن نتردد في تدمير المعتدين".

وكانت وصلت القاذفات الأمريكية إلى المنطقة اليوم الأحد في ثاني مهمة من نوعها خلال شهر، وقامت بطلعات جوية في الخليج.

جدير ذكره أنه تأتي هذه الطلعات بعد سلسلة مناورات عسكرية أجرتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الأخيرة على خلفية ارتفاع حالة التوتر بين ايران وواشنطن، حيث كشف الحرس الثوري الإيراني خلال المناورات عن جيل جديد من الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة انتحارية، وأطلقت كميات من الصواريخ تجاه شمال المحيط الهندي من مسافة 1800 كيلومتر وسط إيران، لتدمير سفن حربية للعدو المفترض في رسالة للولايات المتحدة.
رقم : 910772
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