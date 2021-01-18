خاص (إسلام تايمز) - أكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إن يمكن وضع الولايات المتحدة الأمريكية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في حال أقدم العراق على مقاضاة أمريكا بسبب هذه الجريمة.