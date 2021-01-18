سيؤول تحرك سفينة حربية بعيدا عن مضيق هرمز

وحسب المصدر، فإن انسحاب وحدة "تشونغهيه" جاء قبيل وصول الوفد الكوري الجنوبي برئاسة النائب الأول لوزارة الخارجية تشوي جونغ غون إلى طهران في 10 يناير، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول الناقلة وقضايا أخرى.



وقال المصدر: "من أجل خلق جو مناسب للمفاوضات، تم إبعاد وحدة تشونغهيه التي تنظر إليها إيران بحساسية، بعيدا عن المضيق"، وأضاف: "وكان القرار يهدف إلى إرسال إشارة ودية إلى إيران قبيل المفاوضات".



وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة "إم تي هانكوك كيمي" لتلويثها المياه الاقليمية في 4 يناير.



وأعلنت طهران أن احتجاز السفينة هو محض "مسألة فنية"، تخضع لإجراءاتها القانونية والقضائية، بينما تسعى سيئول للتوصل إلى حل دبلوماسي.