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الاثنين 18 كانون الثاني 2021 ساعة 11:19

إندونيسيا.. ارتفاع عدد قتلى زلزال سولاويسي إلى 81 شخصا

إندونيسيا.. ارتفاع عدد قتلى زلزال سولاويسي إلى 81 شخصا
وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة، واحدا ضمن سلسلة من الكوارث التي تعرض لها أرخبيل الجزر الإندونيسية في الأسابيع القليلة الماضية وهز سولاويسي الغربية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وتسببت في فرار الآلاف من بيوتهم.

وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، راديتيا جاتي، في بيان اليوم الاثنين، إن هناك 81 حالة وفاة مؤكدة، وإن ما يربو على 250 شخصا مصابون بجروح بالغة.

ولحقت أضرار جسيمة بمئات المنازل وبمركز تجاري ومستشفى وعدد من الفنادق.

وفي ضوء تشريد الآلاف، ذكر مسؤولون أن السلطات تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين من جرى إجلاؤهم وتشمل هذه الجهود إجراء اختبارات أجسام مضادة سريعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الإندونيسية من توابع للزلزال في سولاويسي، وقالت إن البلاد قد تشهد حالة من الطقس السيء والسيول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادئ وتتعرض لهزات أرضية من حين لآخر.
مصدر : وكالات
رقم : 910846
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