اللواء باقري: نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية بشكل مستمر

واشار اللواء باقري خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الوطني لـ"مؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس" الى أن البلاد تعلمت من الحرب التي فرضت عليها كيفية الوقوف والصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.



ودعا اللواء باقري الى ضرورة الاحتفاظ بكل القيم وتراث الحرب المفروضة فهي تضيء المستقبل كما انها ضمان الاستقامة على الطريق المستقيم وشدد على أن تجربة الحرب المفروضة وفرت الأرضية للشعب الإيراني ليكرر ملاحمه مستقبلا.



واشاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة في الحفاظ على تراث وقيم الدفاع المقدسة، داعيا الى ضرورة توظيف كافة المجالات من اظهار ذلك التراث وتلك القيم بالطريقة اللائقة والجذابة.