المغرب..تسجيل 806 إصابات جديدة بكورونا

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 459 ألفا و671 حالة.



كما سجلت الوزارة 31 وفاة جديدة ارتفاعا من 23 يوم السبت، ليصل مجمل الوفيات إلى 7942.



وأشارت السلطات الطبية إلى تعافى 988 حالة إضافية ليبلغ مجموع المتعافين 434925.

