واشنطن تنقل 70 إرهابيا من سجون الحسكة إلى التنف

وذكرت مصادر أهلية أن القوات الأمريكية نقلت 70 إرهابيا من تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية في مدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدتها في التنف.



وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية في التنف توفر ملاذا آمنا للإرهابيين في المنطقة وتدعمهم بالأسلحة وتوفر لهم الحماية خلال تنقلهم من مكان لآخر لتنفيذ مخططاتهم العدوانية على سوريا.



ونقلت القوات الأمريكية في الخامس من الشهر الجاري عبر إحدى حواماتها إلى قاعدتها في التنف 10 من إرهابيي “داعش” المحتجزين بسجن "كامب البلغار" شرق مدينة الشدادي و50 إرهابياً من سجن الثانوية الصناعية في الحسكة.