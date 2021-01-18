لافروف: واشنطن وحلفاؤها حاولوا استغلال كورونا

وقال لافروف ان واشنطن وحلفاءها حاولوا استغلال جائحة كورونا لزيادة أساليب الضغط وفرض مزيد من العقوبات، لذلك نشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها لتقويض الأمن الدولي.



واضاف ان روسيا ترى استجابة مباشرة من دول العالم لمقترحات التعاون بشأن لقاح ضد كورونا.



وردا على تصريحات بومبيو حول "اليكسي نافالني" وإدانته قرار موسكو اعتقال المعارض الروسي، اكد سيرغي لافروف ان الهدف من تصريحات الغرب بشأن احتجاز نافالني هو صرف الانتباه عن الأزمة التي وقع فيها النموذج الليبرالي للتنمية نفسه. كل اتهام غربي لروسيا كان يخلو من أي دليل على الإطلاق.