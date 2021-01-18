مدججين بالسلاح...أنصار ترامب يحتجون أمام كونغرس ميشيغن

وتجمّع العشرات من مؤيدي ترامب أمام مبنى الكونغرس في مدينة لانسينغ بالولاية، مؤكدين حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



يأتي ذلك وسط تعزيزات لقوات الحرس الوطني، شملت مبنى الكونغرس ومحيطه في العاصمة واشنطن، وعدد من الولايات الأميركية، قبل تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن رئيساً للبلاد الأربعاء المقبل.



وتحدثت وسائل إعلام أميركية أمس الأحد عن إصابة عدد من الأشخاص جرّاء حادث إطلاق نار في مدينة فينيكس، مركز ولاية أريزونا.



واعتقلت شرطة الكابيتول رجلاً من ولاية فيرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة وسط واشنطن يوم الجمعة الماضي، يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدساً وأكثر من 500 طلقة.