ثاني لقاح كورونا ايراني يحصل على ترخيص الاختبار السريري

وقال شمسي كوشكي في تصريح له اليوم الاثنين: انه تم اتخاذ اهم خطوة لبدء الاختبار السريري لثاني لقاح كورونا ايراني وستقوم منظمة الاغذية والادوية بمنح ترخيص الاختبار السريري له.



واضاف: انه وبعد اصدار اول ترخيص للاختبار السريري للقاح كورونا المتعلق بشركة "بركت" وشركة "شفا دارو" فقد صدر ايضا من قبل لجنة الاخلاق الترخيص للمرحلة الاولى للاختبار السريري للقاح كورونا المنتج من قبل مؤسسة "رازي" لابحاث اللقاحات والامصال.



وتابع قائلا: ان هذا اللقاح جديد التركيب مؤلف من بروتين جديد التركيب تختلف تكنولوجيته عن لقاح كورونا الايراني السابق (فيروس مقتول).



واوضح بان الاختبار السريري لثاني لقاح كورونا ايراني يجري من قبل معهد "رازي" لصناعة اللقاحات والامصال بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية الايرانية.



وكان الاختبار السريري لاول لقاح كورونا ايراني مصنع من قبل الباحثين الايراني باسم "كُوف ايران بركت" قد بدا قبل 20 يوما وامضى لغاية الان 4 مراحل حيث تم حقنه بعدد من الافراد.



يذكر ان عددا اخر من المراكز والمؤسسات البحثية والشركات المعرفية في البلاد تعمل في الوقت الحاضر على صنع لقاح كورونا حيث حققت نجاحات جيدة في هذا الصدد لغاية الان.