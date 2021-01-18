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الاثنين 18 كانون الثاني 2021 ساعة 12:52

السعودية تخفف الحكم عن الدكتور 'وليد فتيحي' وتخلي سبيله

السعودية تخفف الحكم عن الدكتور
وكانت محكمة سعودية قد قضت مؤخرا بسجن الدكتور "فتيحي" ست سنوات، ومنعه من السفر ست سنوات أخرى، لكنه استأنف الحكم، ليخفف إلى ثلاث سنوات وشهرين، مع وقف تنفيذ نصف المدة، ما يعني انقضاء محكوميته.

واعتقل فتيحي عام 2017، ضمن حملة اعتقالات واسعة بالمملكة، وبعد فترة طويلة من الإخفاء وجهت اتهامات له بدعم منظمة "إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعكير علاقات البلاد مع دول عربية والحصول على الجنسية الأمريكية "دون إذن"، وفق حساب "معتقلي الرأي" على تويتر.

ومنتصف 2019، تم إخلاء سبيل فتيحي مع فرض قيود على سفره بحجة استمرار المحاكمة.

ورغم "انقضاء محكوميته"، فعليا، إلا أن حسابات واصلت مهاجمته، لا سيما بعد أن أعلنت "جائزة الملك عبد العزيز للجودة" (حكومية) استضافته في إحدى فعالياتها.
مصدر : وكالات
رقم : 910872
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