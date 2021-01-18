طهران تستضيف اليوم المؤتمر الدولي للبرلمانات المدافعة عن القدس

واوضح أمير عبداللهيان ان اجتماع اليوم سيعقد بمناسبة يوم "غزة رمز المقاومة"، وقال: سيتحدث في هذا المؤتمر قادة الفصائل الفلسطينية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي، ورؤساء برلمانات لبنان وتركيا وسوريا ولبنان واندونيسيا وبوليفيا والنائب الاول لرئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس مجلس النواب اليمني.



واضاف: ان شعار المؤتمر "القدس تجمعنا"، وبعد انتهاء مراسم الافتتاح، سيواصل المؤتمر اعماله بمشاركة فاعلة لرؤساء الامن القومي والعلاقات الخارجية في برلمانات الدول المدافعة عن القدس وفلسطين.



ولفت مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الى أن برلمانات تركيا، ماليزيا، اندونيسيا، اليمن، باكستان، الجزائر، قطر، تونس، لبنان، بوليفيا، فنزويلا، العراق، سوريا، جنوب افريقيا، فلسطين، وايران ستشارك في هذا المؤتمر الدولي.



ويتولى رئاسة وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى ذوالنور رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، ويضم في عضويته النواب عباس مقتدائي وعباس كلرو وابراهيم عزيزي ومحسن علي زاده اعضاء هيئة أمناء المؤتمر الدولي لنصرة الانتفاضة الفلسطينية، وزهره الهيان رئيس لجنة لحقوق الانسان بمجلس الشورى الاسلامي، كما سيلقي رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف كلمة في مراسم افتتاح المؤتمر.