العراق يعلن ثمن ومستحقي لقاح كورونا

واكد عضو اللجنة النائب جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية ،اليوم الاثنين: إن عمل لجنة الصحة والبيئة النيابية عمل رقابي وتشريعي ولم تتدخل بالاتفاقات التي تجريها وزارة الصحة بخصوص التعاقد لشراء لقاحات كورونا.



واضاف، ان اللجنة طالبت الوزارة بكتب رسمية بتزويدها بالمستجدات الخاصة بعملية التعاقد مع الشركات التي تنجز اللقاح"، مبيناً أن اللقاح سيدخل العراق في غضون شهرين.



وأشار إلى أن اللقاح سيوزع بشكل مجاني على جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أنه سيتم البدء باستخدامه لفئات محددة وهم منتسبي وزارة الصحة (الجيش الأبيض) الذين هم في الخط الأول للتصدي لكورونا وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومنتسبي القوات الأمنية.



واعلنت وزارة الصحة العراقية، بلوغ عدد الإصابات الى 645 حالة كما سجلت اعداد الشفاء 1531 من المسجلين بالفيروس فيما بلغت عدد حالات الوفاة 9 حالات.