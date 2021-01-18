تخت روانجي: الاتفاق ليس على ما يرام هذه الأيام

وقال تخت روانجي خلال زيارته لمبنى وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في طهران اليوم الاثنين، ان الاتفاق النووي ليس في وضع جيد هذه الأيام والسبب هو أن بعض الدول الاعضاء لم تكتف بعدم الالتزام بتعهداتها بل انها تعرقل عمل الدول الاخرى في هذا المجال وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق وفي القرار الأممي 2231 المتعلق به.



واشار تخت روانجي الى ان الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 1+ 5 ، تحول الى وثيقة دولية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي 2231 وبالتالي صار اتفاقا واجب التنفيذ ليس فقط من قبل الاطراف الموقعت عليه بل من قبل جميع اعضاء المجلس والدول الاعضاء في الأمم المتحدة .



واضاف ان القرار يتيح للعلاقات التجارية لايران مع دول العالم أن تعود الى طبيعتها وتحظى بالدعم والتسهيلات اللازمة من قبل جميع الدول.



وتابع تخت روانجي قائلا : ان امريكا ارتكبت انتهاكات صارخة بخروجها من الاتفاق النووي ، وهي مع ذلك تحرض الدول الاخرى بل تمنعها من العمل بتعهداتها الواردة في الاتفاق، فاذا ارادت دولة ما في اسيا أو افريقيا أو امريكا اللاتينية ان تتعاطى مع بنود القرار 2231 فان واشنطن تعارضها وتهددها وتوجه لها التحذيرات، ومن هنا فأن الولايات المتحدة ترتكب اخطاء كبيرة ، فلاهي تلتزم بتعهداتها ولا تدع الاخرين يعملون بهذه التعهدات.