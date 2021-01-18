مشروع قرار في البرلمان الايراني لمعاهدة دفاعية أمنية لمحور المقاومة

وقال ابوترابي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الاثنين: ان مشروع قرار "المعاهدة الدفاعية الامنية لمحور المقاومة" قد تم إعداده ويجري الان جمع التواقيع له.



واضاف: انه بناء على المشروع، لو هاجم الكيان الصهيوني احدى دول جبهة المقاومة او اقدم على اتخاذ اجراء ضدها فانه يتوجب على الدول الاعضاء الاخرى في المجموعة بذل كل مساعيها من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية لدرء الخطر بصورة كاملة.



ويتألف مشروع القرار من مادة واحدة نصها: ان جميع الدول مع حركات التحرر الاعضاء في هذه المعاهدة، فيما لو هاجم الكيان الصهيوني الغاصب اراضي ايا منها فانه يتوجب على جميع الاعضاء تقديم الدعم الشامل من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية حتى درء الخطر.



ويتضمن الملحق الاول لمشروع القرار: ان حركات التحرر في هذه المادة تطلق على الحركات التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي.



فيما يتضمن المحلق الثاني لمشروع القرار: ان النظام التاسيسي حول مكان الامانة والنفقات وتقسيم العمل بين الاجهزة يتم إعداده والمصادقة عليه من قبل امانة المجلس الاعلى للامن القومي.