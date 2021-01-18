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الاثنين 18 كانون الثاني 2021 ساعة 16:44

لافروف: عصر هيمنة امريكا والغرب انتهى

لافروف: عصر هيمنة امريكا والغرب انتهى
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم رداً على سؤال لسانا: عبرنا مراراً عن تقييماتنا ومواقفنا الرسمية بشأن تطورات الوضع حول سوريا والجميع وقع على قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها مبينا أن الولايات المتحدة احتلت أراضي في منطقة الجزيرة وتقوم باستخراج الثروات الطبيعية السوريا منها ونهبها وبيعها كما تدعم الميليشيات الانفصالية هناك في انتهاك صارخ لأحكام القرار 2254.

الولايات المتحدة تقوم بكل ما بوسعها للحؤول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة تقوم بكل ما بوسعها للحؤول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى جانب نهجها الهادف إلى الابتزاز حيث أعلنت عما يسمى (قانون قيصر) ومنعت المنظمات الدولية من المشاركة في المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق في تشرين الثاني الماضي لافتا إلى أنه رغم الضغوط الأمريكية إلا أن أكثر من عشرين دولة شاركت في المؤتمر.

وأعرب لافروف عن قلق روسيا البالغ حيال تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها لتقويض الأمن الدولي حيث استخدموا جائحة كورونا لزيادة أساليب الضغط وفرض المزيد من العقوبات على دول عدة ويحاولون حل مشكلاتهم من خلال البحث عن أعداء خارجيين داعيا الولايات المتحدة والغرب إلى إدراك أن عصر فرض الإملاءات والهيمنة انتهى وأن التعاون واحترام سيادة الدول هو الأساس في بناء العلاقات الدولية.
رقم : 910924
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