وقفة لحرائر صعدة تنديدًا بالقرار الأمريكي

وخلال الوقفة أشارت حرائر صعدة إلى استمرار الصمود والالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية العليا.. مؤكدات أن قرار أمريكا و جرائم ومؤامرات تحالف العدوان الاجرامي لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة صموده وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه.



