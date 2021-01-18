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الاثنين 18 كانون الثاني 2021 ساعة 21:13
وقفة لحرائر صعدة تنديدًا بالقرار الأمريكي
وخلال الوقفة أشارت حرائر صعدة إلى استمرار الصمود والالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية العليا.. مؤكدات أن قرار أمريكا و جرائم ومؤامرات تحالف العدوان الاجرامي لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة صموده وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
910963
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