ظريف: ايران تدعم وحدة تراب جمهورية اذربيجان

وفي تصريحاته على هامش حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، قال محمد جواد ظريف: خلال الايام القادمة سأقوم بزيارة الى المنطقة التقي خلالها مع مسؤولي عدد من البلدان، وبعد ذلك سأزور روسيا.



واضاف: ان موضوع الدبلوماسية الاقتصادية يعد كذلك واحدا من اولويات وزارة الخارجية، ونحن نتابع دوما موضوع ايفاد ملحق تجاري حيث تتولى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة مسؤولية هذا الموضوع، ونحن سنبذل اي عون يحتاجه اصدقاؤنا في هذه الوزارة.



واردف: تحدثت في الاجتماع بشأن ازمة قره باغ ودعم ايران لوحدة تراب جمهورية اذربيجان وموضوع معارضتنا لشن الهجمات على المناطق السكنية في مدينة غنجه والتي تعتبر ضمن التراث التاريخي.