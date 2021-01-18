ففي الحسكة تحدثت مصادر محلية لـ سانا عن استهداف سيارة عسكرية لـ"قسد" بعبوة ناسفة على طريق الخرافي جنوب الحسكة ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين.



كما أفادت مصادر محلية في الرقة بمقتل مسلح من "قسد" بإطلاق الرصاص عليه في بلدة المنصورة بالريف الغربي.



وأصيب أمس الأول عدد من مسلحي "قسد" في هجومين منفصلين بعبوتين ناسفتين في قريتي العزبة وأبو حمام بريف دير الزور الشمالي والشرقي.



وفي سياق منفصل اختطفت "قسد" عدداً من المدنيين من مخيم الهول وبلدة الباغوز بريفي الحسكة ودير الزور.



وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من "قسد" اختطفوا ثلاثة مدنيين بعد مداهمة القسم الخامس في مخيم الهول بالريف الشرقي الذي يعيش قاطنوه أوضاعاً مأساوية نتيجة انعدام مقومات الحياة والأمان فيه واقتادوهم إلى جهة مجهولة.



وفي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر محلية مجموعات مسلحة تابعة لـ"قسد" داهمت بلدة الباغوز واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة.



واختطفت "قسد" أمس عددا من الشبان في منطقتى السوسة وهجين شرق دير الزور واقتادتهم إلى جهة مجهولة لتجنيدهم قسريا بصفوفها.