قبائل اليمن: أمريكا أمّ الإرهاب العالمي

الوقفات سُجّلت قي مديريات سحار والصفراء وساقين، وشدد فيها المشاركون على أن أمريكا هي مصدر الإرهاب وصانعته، وأن القرار بحق أنصار الله يأتي في سياق العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.



وجاء في بيانات الوقفات أن أمريكا هي أمّ الإرهاب العالمي الذي تمارسه على الشعب اليمني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، داعية كافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان.



كما أكدت مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمقاتلين حتى تحقيق النصر المؤزر، معلنين النفير العام إلى الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.