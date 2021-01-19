9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر

خاص (إسلام تايمز) - أفادت مصادر عسكرية عراقية فجر الثلاثاء، إن 9 عناصر من الجيش العراقي استشهدوا في قصف نفذه الطيران الأمريكي على مواقع عسكرية في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل التي تبعد 50 كم جنوب بغداد.