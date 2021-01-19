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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 02:32
مصادر عسكرية لـ"إسلام تايمز":

9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر

9 شهداء من القوات العراقية في قصف أمريكي بمدينة جرف النصر
وقالت المصادر في حديث لمراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "طيران مسير تابع لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت عمليات قصف على مواقع عسكرية لقوات الجيش العراقي بمنطقة جرف النصر أدى إلى استشهاد 9 عسكريين".

وأضافت المصادر إن "طبابة الحشد الشعبي تمكنت من الدخول رغم القصف ونقل جثمان الشهداء والجرحى"، مبيناً إن "دوي انفجارات وقع في منطقة البهبهاني في ناحية جرف النصر من دون معرفة التفاصيل".

من جانبها، نقلت وسائل إعلام عراقية عن الفريق الركن حسن البيضاني قوله "إن القصف حتى اللحظة طال فقط مقرات الجيش العراقي الوطني"، مضيفاً إن "الضربة تمت بواسطة قنابل من طراز GBU 39، وإن الجهة المستهدفة الفوج الثالث لواء مغاوير كربلاء".

 
رقم : 910991
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