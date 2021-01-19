هنية يدعو لبناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة والمقاومة

وخلال كلمة له بمؤتمر "غزة.. رمز المقاومة"، المنعقد في طهران بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان على قطاع غزة عام 2008 شدد هنية على أن الخطر الداهم الذي يهدد القضية الفلسطينية يستوجب التوافق على خطة إستراتيجية متكاملة.



ودعا رئيس المكتب السياسي إلى تفعيل خيار المقاومة؛ لأنها كفيلة بطرد المحتلين وتحرير الأسرى.



وأشار هنية إلى أن خيار المقاومة وتطوير وسائلها لا يمكن أن يخضع لأي متغيرات أو ابتزازات، وأنها مستمرة كما أن الشعب الفلسطيني يتحمل التضحيات المترتبة عليها.



وحذر من أن صفقة القرن تستهدف ركائز القضية الفلسطينية، ثم تبعها خطة الضم (السلب والنهب)، وبعد ذلك التطبيع مع الاحتلال.



ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني مرّ بكثير من المؤامرات والمخططات لتصفية قضيته، وازدادت في عهد ترمب.



ودعا رئيس المكتب السياسي إلى بناء علاقات قوية مع كل من يرفض عربدة الاحتلال، والانفتاح على كل أحرار العالم الذين يرفضون العربدة الأميركية.



وأضاف أن العالم ضجّ من الاحتلال الذي لم يعد بإمكانه تسويق روايته.