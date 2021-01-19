بيلوسي تطالب بوقف تعيين مسؤول موال لترامب

وقالت بيلوسي في رسالة إلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر: "أطالبكم بإيقاف خطط تعيين مايكل إيليس بطريقة غير صحيحة مستشارا عاما جديدا لوكالة الأمن القومي فورا".



وأضافت أنها ستطالب بفتح تحقيق في كيفية اختيار إيليس لهذا المنصب، معبرة عن شكوكها في تصريحات البنتاغون بشأن عدم وجود أي تدخل سياسي في المسألة.



وأوضحت بيلوسي أن هناك معلومات تشير إلى أن إيليس تم ترشيحه لهذا المنصب بتدخل من البيت الأبيض، مضيفة أنه كان "متورطة في أنشطة مشبوهة، حيث حاول إخفاء معلومات متعلقة باتصال الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو 2019، والذي تم فتح ملف عزل ترامب على إثره، لوجود شهبات بأن الرئيس الأمريكي مارس ضغطا على نظيره الأوكراني من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة.



وأعربت عن قلقها إزاء محاولات الإدارة الأمريكية تعيين هذا الشخص في "مثل هذا المنصب الحساس" قبل 72 ساعة من رحيل الإدارة الحالية، مصرة على "عدم المضي قدما بهذا التعيين".