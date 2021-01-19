الرئيس العراقي يؤكد لآكار ضرورة تخفيف توترات المنطقة

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان ، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر بغداد، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، لبحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وفقاً للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، وترسيخ احترام سيادة العراق ودور قواته المسلحة في حماية أمنه وأرضه، وأن لا تكون منطلقاً للاعتداء على أي أحد، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وأكد الرئيس صالح أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار البنّاء في حسم المسائل العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات، وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي".



من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي "دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، وحرص أنقرة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك"، مشيراً إلى "ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار مع الأوضاع التي تمر بها المنطقة".