ودعا المكتب، وزير خارجية أميركا مايك بومبيو إلى "وقف العرض"، في إشارة لمغادرته المرتقبة من الوزارة.. منددًا بالعقوبات الأميركية، والتي رأى أنها "حيلة سياسية عند استنفاد جميع الحيل الأخرى".



ويشار إلى أن تشبيه بومبيو بالحشرة يعود إلى مثل صيني قديم لوصف عدم جدوى محاولة حشرة السرعوف وقف عربة بأرجلها.



ويذكر أن من بين المستهدفين من العقوبات الأميركية الجديدة ضد بكين الممثل الوحيد لهونغ كونغ في أكبر هيئة تشريعية في الصين، ردا على "التوقيفات الأخيرة التي طالت 55 ناشطا في الحراك الديمقراطي بموجب قانون الأمن القومي".