انطلاق مناورات القوة البرية للجيش الإيراني

وقد بدات المناورات بحضور القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري وقادة ومسؤولي الاركان العامة للقوات المسلحة واركان الجيش.



وتجري المناورات بمشاركة الوية مجوقلة وقوات خاصة وتدخل سريع مع الدعم والاسناد من القوة الجوية وطيران الجيش على نطاق واسع في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق ايران.



وتاتي هذه المناورات بهدف تقييم مستوى الجهوزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش لمواجهة التهديدات والنقل السريع للقوات من مناطق تواجدها الى مناطق العمليات وفقا للخطط المرسومة وسيتم خلالها تنفيذ مختلف انواع التكتيكات الابداعية بهدف تقييم المهارات المتعددة لالوية القوة البرية للجيش.