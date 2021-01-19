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الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 ساعة 11:02

سلطات الاحتلال تضع شروطا لعودة العلاقات مع تركيا

سلطات الاحتلال تضع شروطا لعودة العلاقات مع تركيا
ونقلت المصادر عن مصدر دبلوماسي صهيوني قوله إن "أردوغان كان سيكون سعيدا جدا بعودة سفيرنا إلى أنقرة، لكن ما يهمنا هو نشاط حماس في تركيا" حسب تعبيره، ولذلك تشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستطلب من تركيا إغلاق مكتب "حماس" في اسطنبول كشرط لتطبيع العلاقات.

وزعم الدبلوماسي الإسرائيلي أن "حماس" تمتلك مكتبا كبيرا في اسطنبول، يعمل به أسرى من صفقة "شاليط" تم ترحيلهم إلى الخارج البلاد كجزء من الصفقة التي تمت بين الغاصب إسرائيل و"حماس" بالعام 2011، إذ ينشط المكتب لتعزيز نفوذ "حماس" بالضفة وتنفيذ عمليات.

وقامت خارجية الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بتعيين الدبلوماسية إيريت ليليان، التي كانت سفيرة الكيان الصهيوني لدى بلغاريا، كرئيسة للسفارة الإسرائيلية في أنقرة، وهي خبيرة في شؤون تركيا.

وحسب الموقع، "لقد تم تعيينها لهذا المنصب في سفارة [إسرائيل] بأنقرة، كرسالة حسن نية من جانب إسرائيل لزيادة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، وفحص ما إذا كان من الممكن فتح صفحة جديدة في العلاقات".

يذكر أن تقارير إسرائيلية أفادت قبل نحو شهر أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يسعى إلى الوساطة بين حليفتيه، إسرائيل وتركيا، في محاولة لإعادة العلاقات بينهما، و"شرع باتخاذ خطوات عملية" في هذا الاتجاه.

وأعقبت ذلك تصريحات صحفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن "بلاده ترغب في علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن سياسة الدولة العبرية تجاه فلسطين تحول دون ذلك".
مصدر : وكالات
رقم : 911062
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