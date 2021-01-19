إيران.. افتتاح أضخم مصنع لإنتاج محركات متطورة للسيارات

وبيّن مير سهيل ،في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الشركة وفي إطار معالجة مشاكل تلوث الهواء ، تعمد الى تصنيع محركات اقتصادية الاستهلاك وبمعايير إنبعاثات 6 يورو، وذات 3 اسطوانات وبقوة 163 حصانا وبعزم دوران 220 نيوتن متر،إضافة الى محركات بـ 4 اسطوانات وقدرة 155 حصانا وبعزم دوران 250 نيوتن متر.



وأشار أن الشركة تعمل حاليا على تركيب وتدشين المعدات في المصنع لافتتاح أضخم خط انتاج للمحركات في ايران بطاقة 500 الف محرك سنويا، مؤكدا أن المشروع يمر في مراحله النهائية وسيتم تدشين المرحلة الاولى حتى 20 مارس/آذار 2021.



وأوضح مير سهيل أن قيمة الاستثمارات الموظفة في المشروع 20 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال)وهي الأعلى في قطاع السيارات من حيث ترقية تقنيات السيارات المحلية.



ونوه المدير التنفيذي لشركة تيوان الايرانية الى أن المصنع أقيم في مدينة " كاسبيان" الصناعية في قزوين غربي طهران، بمساحة 8 هكتارات (80 الف متر مربع)، وبمساحة بناء 50 الف متر مربع ومزود بأحدث التقنيات العصرية، ويستهدف توفير 600 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة غير مباشرة.